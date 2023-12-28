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        Van'da UKOME kurul toplantısı yapıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), aralık ayı kurul toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:33
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        Van'da UKOME kurul toplantısı yapıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), aralık ayı kurul toplantısı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gündem maddelerin görüşüldüğü yılın son toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan başkanlık yaptı.

        Gündemdeki bazı maddelerin karara bağlanarak onaya sunulduğu toplantıda, bazı maddeler de alt komisyonlara havale edildi.

        Toplantıya, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları (TCDD), Van Ticaret ve Sanayi Odası, Edremit Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

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