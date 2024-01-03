Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da sünnet ettirilen 54 çocuğa kirveleri tarafından hediyeleri verildi

        Van'da Edremit Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliği ile geçen hafta sünnetleri yapılan 54 çocuk kirveleri ile buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:55 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da sünnet ettirilen 54 çocuğa kirveleri tarafından hediyeleri verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da Edremit Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliği ile geçen hafta sünnetleri yapılan 54 çocuk kirveleri ile buluştu.

        Süphan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Yücel Erdem, Edremit Belediyesinin 54 çocuğu sünnet ettirdiğini söyledi.

        Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erdem, "Bugün çocukların hayatlarında unutamayacakları günlerden biri. Erkek evlatlarımız için en kıymetli dönemlerden biri sünnet olduğu gün, diğeri ise askerliktir. Bizi çocuklara kirve yapan Belediye Başkanımız İsmail Say ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise bu yıl sünnet şöleninin ikincisini yaptıklarını hatırlatarak, "Amacımız çocukların hayatlarında iz bırakacak bir etkinlik düzenlemek, kendilerine sembolik de olsa kirvelik müessesini yaşatmaktır. Bugün burada kirvelerle aileleri de buluşturmuş olacağız." dedi.

        Çocukların sünnetlerinin hastane ortamında ve hijyenik şartlarda yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun da şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise şölene ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından kirveleri tarafından çocuklara hediyeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!

        Benzer Haberler

        "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" ilk gün 20 bin ziyaretçiyi ağırladı
        "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" ilk gün 20 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Van'daki belediyeler DAKAF'24'te stant açarak katılımcıları bilgilendirdi
        Van'daki belediyeler DAKAF'24'te stant açarak katılımcıları bilgilendirdi
        Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı
        Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı
        Van'da belediye kursunda öğrendikleri deri işleme kadınların mesleği oldu
        Van'da belediye kursunda öğrendikleri deri işleme kadınların mesleği oldu
        Van'da kütüphaneler yeni kitaplarla zenginleştiriliyor
        Van'da kütüphaneler yeni kitaplarla zenginleştiriliyor
        Van'da 2023'te 6 milyon hastaya sağlık hizmeti verildi
        Van'da 2023'te 6 milyon hastaya sağlık hizmeti verildi