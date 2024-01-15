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        Van'da 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:05 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:05
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        Van'da 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 8-11 Ocak tarihleri arasında Başkale ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, narkotik madde arama köpekleri "Oba", "Deri" ve "Deney" ile yaptıkları aramada 1 ton 254 kilogram esrar, 1 kilo 26 gram eroin, 7 kilo 120 gram afyon sakızı ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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