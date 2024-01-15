Van'da 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 8-11 Ocak tarihleri arasında Başkale ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, narkotik madde arama köpekleri "Oba", "Deri" ve "Deney" ile yaptıkları aramada 1 ton 254 kilogram esrar, 1 kilo 26 gram eroin, 7 kilo 120 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
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