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        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Van'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:37
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        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Van'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Van İl Koordinatörlüğü öncülüğünde "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Van İl Koordinatör Yardımcısı Ahmet Faruk Çevik, Filistin'de yaşanan vahşetin insanlık meselesi olduğunu söyledi.

        Yüz yıldan uzun süredir var olan ve özellikle de son günlerde artan katliamlar karşısında sessiz ve ilgisiz kalmanın mümkün olmadığını belirten Çevik, şunları kaydetti:

        "(Kudüs) Her geçen gün ümmet evlatlarının yüreğinde büyük bir sevdaya dönüşmektedir. Dünyanın dört bir tarafında yaşayan milyonlarca Müslümanın kalbi Kudüs aşkıyla çarpmaktadır. Kudüs Davası, ümmeti kendine getiriyor. Ümmetin onur ve özgürlük davası olmayı sürdürüyor. Ümmetin evlatları, Kudüs'ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacakları günün özlemiyle kavruluyor. Kudüs Davası bilinciyle donanan ümmet, er ya da geç hep birlikte Kudüs'e yürüyecek ve Müslümanların ilk kıblesi, çevresi Allah tarafından mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacaktır."

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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