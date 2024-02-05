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        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:10 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:10
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        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı
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        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 9'u PKK/KCK'lı, 1'i FETÖ'cü olmak 10 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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