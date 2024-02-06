Van'da suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı
Van'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Van'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti" yapan suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 aydır devam eden takip sonucunda örgütün 5 üyesi, 1 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.