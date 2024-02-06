Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 251 şüpheliden 48'i tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 251 şüpheli yakalandı, 48'i tutuklandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 251 şüpheli yakalandı, 48'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ocak'ta 499 bin 403 kişinin ve 519 bin 294 aracın sorgulaması yapıldı.
Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 251 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'i tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.