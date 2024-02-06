Van, 27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılıyor

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) kentin tanıtımını yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce tatil tüketicisi ve sektör profesyonelini ağırlayan EMITT Fuarı, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

6-9 Şubat tarihleri arasında açık olan fuarda Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle kentin tanıtımı yapılıyor.

Dünyanın farklı yerlerinden fuara katılım sağlayan ziyaretçilere, tarihi mekanlar, mevsimsel turizm destinasyonları, geleneksel yemekler, Van Kahvaltısı ve Van Kedisi hakkında bilgiler aktarılıyor.