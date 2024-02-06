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        Özalp Kaymakamı Bulut, çığ sonucu hasar oluşan evde incelemelerde bulundu

        Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut, beraberindeki ekiplerle ilçeye bağlı Seydibey Mahallesi'nde çığ düşmesi sonucu hasar oluşan evde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:08
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        Özalp Kaymakamı Bulut, çığ sonucu hasar oluşan evde incelemelerde bulundu
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        Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut, beraberindeki ekiplerle ilçeye bağlı Seydibey Mahallesi'nde çığ düşmesi sonucu hasar oluşan evde inceleme yaptı.

        Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediye ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ile ilçeye 20 kilometre mesafedeki Seydibey Mahallesi'ne geldi.

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle karla mücadele ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu köye ulaşan Bulut, çığın düştüğü evde incelemelerde bulundu, görevliler hasar tespit çalışması yaptı.

        Evin sahibi Aysel İzgi ile görüşen Bulut, konaklama konusunda gerekli desteği sunacaklarını, ekiplerin ve mühendislerin de mahallede incelemeleri yaptığını belirtti.

        İzgi ise gece şiddetli gürültüyle evin üzerine çığın düştüğünü söyledi.

        Miraç Kandili dolayısıyla oruç tutacağını ve sahur için hazırlık yaptığını anlatan İzgi, "Bu sırada çığ düştü. Kızım, 'Anne evimiz yıkılıyor' diye bağırdı. Yerimden kalktım ve can havliyle oğlumu da alıp dışarı çıktım. Çığın evin içine girdiğini gördüm. Şu an çok mağdurum, gidecek yerimiz yok. Gece komşumuz bizi misafir etti. Yaz aylarında kaya parçaları geliyor. Kışın da böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Evde şu an oturulamıyor ve giremiyoruz. Eşim borçlarımız olduğu için gurbette çalışıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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