Çığ düşen evdeki anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu (2)

EKİPLER6 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONRASI ÇIĞIN DÜŞTÜĞÜ EVE ULAŞTI

Van'ın Özalp ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Seydiye Mahallesi'nde; gece saatlerinde çığ düşen bir eve ulaşmak için ekipler yoğun bir çalışma yürüttü. 6 saat süren karla mücadelenin ardından eve ulaşan ekiplere Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut da eşlik etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Bulut, çığ altında kalmaktan son anda kurtulan Aysel İzgi ve çocuklarıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

'KIŞIN ÇIĞ, YAZIN DA KAYA PARÇALARI DÜŞÜYOR'

Sahur yapmak için hazırlık yaptığı sırada olayın yaşandığını ve büyük bir gürültü duyduğunu anlatan Aysel İzgi, "Gece saat 23.30'da ben sahur için hazırlık yapıyordum. Kızım bağırdı anne evimiz yıkılıyor diye. Kızımın çığlığı ile yerimden fırladım ve can havliyle oğlumu da alıp dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda çığın evin içerisine girdiğini gördüm. Şu an çok mağdurum ve gidecek yerimiz yok. Gece komşumuz bizi misafir etti. Borcumuz olduğu için eşim gurbette çalışıyor. Kışın çığ yazın da kaya parçaları düşüyor. Can güvenliğimiz yok ve evde şu an oturulamıyor" dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de evde hasar tespit çalışması başlattı.