AK Parti İpekyolu Belediye Başkan adayı Berge, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti İpekyolu Belediye Başkan adayı İsa Berge, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Berge, her zaman basın mensuplarıyla iletişim halinde olacaklarını söyledi.

Basın çalışanlarının şehrin sorunlarını yakından bildiğini belirten Berge, "Bugünkü toplantımızın asıl amacı sizleri dinlemek. Sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Biz bütün olumsuzlukları bir kenara bırakarak Van ve İpekyolu ilçesi için ne yapacağımızı konuşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Berge ile seçim çalışması yaptıklarını söyledi.

Belediye başkanlarının halka hizmet etmesi gerektiğini ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Belediye başkanları koltuğunda oturmayacak, halka hizmet edecek. Belediye başkan adayımıza destek olmak için yanındayım. Başkanımız sivil toplum kuruluşundan gelen bir kardeşimiz ve çok mütevazi birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini işaret etmesi aynı şekilde toplumun her kesimine hitap ettiğinin işaretidir. Biz hiçbir yola kazanamayacağız diye çıkmadık. Hep kazanacağız diye çıktık."

Toplantıya AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, parti yöneticileri de katıldı