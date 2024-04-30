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        Orman yangınlarını önlemek için yapay zeka destekli cihaz geliştirildi

        EMRE ILIKAN - Muş'ta eğitim gören ortaokul öğrencileri, orman yangınlarına müdahale etmek ve yayılma alanını daraltmak amacıyla geliştirdikleri yapay zeka destekli cihazla TÜBİTAK proje yarışması Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:00
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        Orman yangınlarını önlemek için yapay zeka destekli cihaz geliştirildi
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        EMRE ILIKAN - Muş'ta eğitim gören ortaokul öğrencileri, orman yangınlarına müdahale etmek ve yayılma alanını daraltmak amacıyla geliştirdikleri yapay zeka destekli cihazla TÜBİTAK proje yarışması Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

        Türkiye'de her yıl yaşanan orman yangınlarından etkilenen Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Fatma Betül Yıldırım, Eymen Hamza Türk ve Nudem Taşkesen, öğretmenleri Ferhan Ulu ile bu konuda bir çalışma yapmaya karar verdi.

        Yangınlara erken müdahale edilmesi amacıyla "Ormangülü Yamyass" projesini hazırlayan öğrenciler, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak ormanlık alanlardaki elektrik direklerinin üzerlerine monte edilecek şekilde tasarlanan cihaz geliştirdi.

        Ormanlarda çıkan yangınları hemen tespit etme ve su bağlantısı aracılığıyla müdahale etme özellikleriyle donattıkları cihazla Van'da düzenlenen "18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"ne katılan öğrenciler, Ankara'da 26 Mayıs'ta yapılacak TÜBİTAK finaline katılmaya hak kazandı.

        Öğrenciler, hazırladıkları çevre dostu projeleriyle Türkiye birincisi olmayı hedefliyor.

        - "Sistem olası bir yangında otomatik çalışacak"

        Danışman öğretmen Ferhan Ulu, AA muhabirine, projelerinin makine öğrenme ve görüntü işleme yapay zeka alt alanları üzerine geliştirilmiş otonom bir yangın söndürme sistemi olduğunu söyledi.

        Çalışmalarıyla orman yangınlarına anında müdahale etmeyi ve yangınların yayılma alanlarını daraltmayı amaçladıklarını belirten Ulu, şunları söyledi:

        "Yapay zeka teknolojisiyle ilgili önceden eğitim aldım. Orman yangınlarına müdahale yöntemlerini, yangın çıkan ormanlık alanların yapılarını inceledik. Yaklaşık 1,5 yıl süren projemizin hipotezlerini doğrulamak için yapay zeka temelli bir yangın söndürme sistemi hazırladık. Sistemi ormanlık alanlardan geçen yol kenarlarındaki elektrik direklerinin üzerlerine monte edilecek şekilde tasarladık. Sistem olası bir yangında otomatik çalışacak ve farklı alanlara sıçraması engellenecek. Sistemin direklere entegre olmasındaki neden bulundukları yükseklik, görüş alanı genişliği ve korunaklı olmalarıdır. Sistemle aynı zamanda yangın mahallinden çıkışlarda can güvenliği sağlanabilecek."

        - "Ülkemizdeki orman yangınlarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz"

        Öğrencilerden Fatma Yıldırım ise ormanları korumak için yapay zeka tabanlı yangın söndürme sistemi üzerine proje hazırladıklarını anlattı.

        "Ormangülü Yamyass" projesiyle yangınlara daha etkin müdahalenin mümkün olabileceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Projemizin hayata geçmesiyle orman yangınlarının yeri anında tespit edilecek ve müdahale edilecek. Ormangülü sistemini elektrik direklerinin üzerine modernize ettik. Çünkü bu direklerin altında su, elektrik ve internet alt yapıları geçiyor. Orman Genel Müdürlüğü, ormanlık alanlarda açtığı yolları sokak lambalarıyla aydınlatıyor. Olası bir yangında sistem üzerinde bulunan kameraların yardımıyla olay yeri tespit edilecek. Ardından sistem üzerinde monte edilen musluklarla müdahale yapılacak. Sistemin yön kontrolü hem yapay zeka desteğiyle otonom olarak hem de uzaktan kumandayla yapılıyor. Ülkemizdeki orman yangınlarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz."

        Nudem Taşkesen de "Ormangülü Yamyass" projesinin tasarımını yaptığını bildirerek, "3D tasarım teknolojisinden faydalandım. Sistemimizi özgün bir şekilde tasarladık. Projenin hayata geçilmesiyle yangınlara hızlı bir şekilde müdahale edilecek. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

        Eymen Hamza Türk, hem canlıları hem de doğayı korumaya yönelik bir proje hazırladıklarını dile getirerek, projenin elektrik devresi ve mantolama kısımlarını yaptığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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