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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 46 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:02
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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 46 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22-28 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 39 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 8 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, uyuşturucu hap, 4 gram eroin, 750 gram afyon sakızı, 37 elektronik sigara, 80 litre akaryakıt, 6 cep telefonu ve 4 bin 553 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi, 46 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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