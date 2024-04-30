Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Hakkari'de el konulan tavus kuşları Van'da koruma altına alındı

        Hakkari'de yurda kaçak olarak getirildikleri tespit edilerek el konulan 5 tavus kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:34 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de el konulan tavus kuşları Van'da koruma altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de yurda kaçak olarak getirildikleri tespit edilerek el konulan 5 tavus kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

        Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince 26 Nisan'da durdurulan kamyonetin kasasında bulunan tavus kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şubesi ekiplerince Van'a getirildi.

        Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen tavus kuşlarının tedavi ve bakımları yapıldı.

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van, Hakkari, Muş, Bitlis ve Siirt illerinden getirilen tüm yaban hayvanların tedavi ve bakımlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

        Yurda kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 5 tavus kuşunu koruma altına aldıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Ekolojik dengenin devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tavus kuşları da papağan gibi beslenmesi izne tabi olan hayvanlar arasında yer alıyor. Sınırdan getirilen tüm hayvanların belgeleri, ihracat izinleri alınmamışsa 'yasaklı hayvan' olarak kabul edilir. Son olarak Irak'tan kaçak yollarla ülkemize getirilen 5 tavus kuşuna jandarma el koydu. Merkezimize getirildi. Tedavilerini yaptık. Koruma altına aldığımız kuşları, burada uzun süre misafir edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?

        Benzer Haberler

        Van'da akıl ve zeka oyunları turnuvasının finali yapıldı
        Van'da akıl ve zeka oyunları turnuvasının finali yapıldı
        Özel gereksinimli öğrenciler serada sebze yetiştiriyor
        Özel gereksinimli öğrenciler serada sebze yetiştiriyor
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı
        Orman yangınlarını önlemek için yapay zeka destekli cihaz geliştirildi
        Orman yangınlarını önlemek için yapay zeka destekli cihaz geliştirildi
        Ters laleler jandarma korumasında
        Ters laleler jandarma korumasında
        Van'da rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
        Van'da rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı