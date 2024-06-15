Van'da iki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Van'da tedavi gören iki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Van'da tedavi gören iki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi gören 63 ve 7 yaşlarındaki iki hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca görevlendiren ambulans uçakla alınan iki hasta, Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
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