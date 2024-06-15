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        Van'da iki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Van'da tedavi gören iki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:23 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:23
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        Van'da iki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Van'da tedavi gören iki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi gören 63 ve 7 yaşlarındaki iki hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca görevlendiren ambulans uçakla alınan iki hasta, Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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