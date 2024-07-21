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        Van'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Van'ın İpekyolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:49
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        Van'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erçek Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle İpekyolu Belediyesi Fen ve Afet İşleri müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Çalışmaya, çevre mahallelerden gelen vatandaşlar da destek verdi.

        Yangında buğday tarlası zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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