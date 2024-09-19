Van'daki Erek Dağı'na kar yağdı
Van'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.
Van'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.
Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.
İl merkezinden de görülebilen dağın zirvesi beyaza büründü.
Her yıl kasım ve aralıkta düşen karın bu yıl daha erken yağması vatandaşları şaşırttı.
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