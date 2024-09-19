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        Van'daki Erek Dağı'na kar yağdı

        Van'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:25 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:31
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        Van'daki Erek Dağı'na kar yağdı
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        Van'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.

        Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.

        İl merkezinden de görülebilen dağın zirvesi beyaza büründü.

        Her yıl kasım ve aralıkta düşen karın bu yıl daha erken yağması vatandaşları şaşırttı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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