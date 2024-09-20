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        Van'da sağanak sonrası sel meydana geldi

        Van'ın Başkale ilçesinde sağanak, sele yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:50 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:50
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        Van'da sağanak sonrası sel meydana geldi
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        Van'ın Başkale ilçesinde sağanak, sele yol açtı.

        İlçede etkili olan sağanak, 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Ömerdağı Mahallesi'nde sele neden oldu.

        Aniden bastıran sağanak sonrası oluşan sel, 2020'de meydana gelen depremin ardından mahalleye kurulan boş konteynerleri sürükledi.

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sel nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri ve biçilen otlar zarar gördü.

        Selin paniğe yol açtığı mahallede belediye ekipleri, su ve çamurun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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