Van'da sağanak sonrası sel meydana geldi
Van'ın Başkale ilçesinde sağanak, sele yol açtı.
Van'ın Başkale ilçesinde sağanak, sele yol açtı.
İlçede etkili olan sağanak, 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Ömerdağı Mahallesi'nde sele neden oldu.
Aniden bastıran sağanak sonrası oluşan sel, 2020'de meydana gelen depremin ardından mahalleye kurulan boş konteynerleri sürükledi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sel nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri ve biçilen otlar zarar gördü.
Selin paniğe yol açtığı mahallede belediye ekipleri, su ve çamurun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
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