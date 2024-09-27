Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzeti otlu peynirin tescili için AB nezdinde başvuru yapıldı

        ORHAN SAĞLAM - Van'da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynirin yurt dışında da bilinirliliğinin artırılması ve yeni pazarların oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilmesi için Avrupa Komisyonu'na başvuruda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzeti otlu peynirin tescili için AB nezdinde başvuru yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynirin yurt dışında da bilinirliliğinin artırılması ve yeni pazarların oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilmesi için Avrupa Komisyonu'na başvuruda bulunuldu.

        Koyun sütü, özel mayası ve yaylalardan toplanan "yabani nane, kekik, sirmo (yabani sarımsak), mendo, helis, siyabo" gibi otların kullanılmasıyla hazırlanan otlu peynirin uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, daha önce Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen otlu peynirin, Avrupa Komisyonu'nda coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapıldı.

        - "Avrupa'da tescilinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz"

        Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine, otlu peynirin kentle özdeşleşmiş önemli ürünlerden biri olduğunu söyledi.

        Van'da AB coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunulan ilk ürünün otlu peynir olduğunu belirten Takva, "2018'de otlu peynir, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Asırlık bir beslenme kültürüne eşlik eden otlu peynirin uluslararası düzeyde bilinirliğini artırmak için 2023'te çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu yıl ise tüm standartları, ilgili belgeleri ve tarihsel kaynaklarıyla beraber Avrupa Birliği'ne müracaat ederek, coğrafi işaret tescili için başvurumuzu gerçekleştirdik. Van otlu peynirinin Avrupa'da tescilinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Böyle bir adım, otlu peynirin hem marka değerinin korunması hem de geleneksel üretimine katkı sağlaması için önemli." diye konuştu.

        Türkiye'de 26 ürünün şimdiye kadar tescillendiğini anlatan Takva, şunları kaydetti:

        "Peynirden sonra diğer yöresel ürünlerimiz için de başvuru yapacağız. Peynir için Belçika'nın Brüksel kentinden gelecek hayırlı haberleri bekliyoruz. Otlu peynirin uluslararası ligde hakkettiği değeri alması gerektiğini düşünüyoruz. Endemik bitkilerden elde edilen peynirimizin hem dünyada hem de ülkemizde gerçek değerini bulması açısından önemli bir sürecin adımını attık. Fransa'da onlarca çeşit peynir var. Bu peynirler dünyada yüksek miktarlarda alıcı bulabiliyor. Otlu peynirimizin tadı, kalorisi ve daha birçok birleşeniyle o peynirlerden geri kalan bir tarafı yok."

        - "Marka değeri için yapılacak girişimleri önemsiyoruz"

        Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda 10 yıldır esnaflık yapan Seyithan Güler ise "Otlu peynir doğallığı sayesinde çok tercih ediliyor. Yurt içi ve yurt dışından siparişlerimiz oluyor. Coğrafi işaret tescili gibi adımlarla peynirin dünyaya tanıtılması bizi memnun eder." dedi.

        Peynir üreticisi Muammer Ayık, "Otlu peynirin içindeki bitkilerin hepsi doğal ve bazı hastalıklara iyi geliyorlar. Peynirin içinde bir katkı maddesine denk gelemezsiniz. Özellikle kırsal kesimlerde yapılır. Bu anlamda peynirin marka değeri için yapılacak girişimleri önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!

        Benzer Haberler

        Samanlıktaki yangın, eve sıçramadan söndürüldü
        Samanlıktaki yangın, eve sıçramadan söndürüldü
        Samanlıktaki yangını, eve sıçramadan söndürüldü
        Samanlıktaki yangını, eve sıçramadan söndürüldü
        Gürpınar Kaymakamı Erdem, esnafı ziyaret etti
        Gürpınar Kaymakamı Erdem, esnafı ziyaret etti
        Van'da "2. Gurme ve Gastronomi Fuarı"nı 40 bin kişi ziyaret etti
        Van'da "2. Gurme ve Gastronomi Fuarı"nı 40 bin kişi ziyaret etti
        Van'da minibüste 296 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Van'da minibüste 296 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Van'da şeker pancarı alım kampanyası başladı
        Van'da şeker pancarı alım kampanyası başladı