Van'da kaçakçılık operasyonlarında 148 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 11 cep telefonu, 24 kilo çay, 300 puro, 500 litre akaryakıt, 30 bin 641 paket bandrolsüz sigara, 16 elektronik sigara, 4 kilo tütün ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

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