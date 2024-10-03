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        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:47
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        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
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        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

        Terör örgütü PKK'ya ve DEM Parti'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Anne Nazlı Sancar, gazetecilere, kızına kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

        Kızı için mücadelesine devam edeceğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

        "Ben bu katillerin kapısından ayrılmayacağım. Boynumu bunların karşısında eğmeyeceğim. Dimdik düşmanın karşısında duracağım. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Biz doğru yoldayız. Devletimiz, çocuklarımızın gelmesi için çok büyük bir mücadele veriyor. Rabb'im Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, İçişleri Bakanı'mıza, valilerimize, bütün emniyet güçlerimize kuvvet versin ve başımızdan eksik etmesin."

        Eyleme katılan Gülser Alkan ise oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Yıllardır oğlumun özlemini çekiyorum. Burada evlat mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Onların dönmesini bekliyoruz." dedi.

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