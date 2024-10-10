Van'da kaybolan üniversite öğrencisinin yurttan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde Kabaiş'in turnikeden geçerek dışarı çıktığı ve o sırada telefonla ilgilendiği görülüyor.

Van Gölü sahilinde cep telefonu ile kulaklığı bulunan ve arama çalışmaları devam eden Kabaiş'in yurttan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.