Van Valisi Balcı, kaybolan üniversite öğrencisi Kabaiş'in arandığı bölgede inceleme yaptı

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Balcı, 27 Eylül'de kaybolan Kabaiş'in arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gitti.

Burada incelemelerde bulunan ve ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Balcı, baba Nizamettin Kabaiş ve yakınlarıyla bir araya geldi, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balcı, Kabaiş'in bulunması için Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, AFAD ve diğer birimlerin işbirliği içinde çalıştığını söyledi.

Çalışmaların geniş bir alanda yürütüldüğünü belirten Balcı, şunları kaydetti: "Çevre mahallelerde, şehir merkezinde ve 81 ilde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Kızımızı bulabilmek için tüm deliller ayrıntılı bir şekilde değerlendiriliyor. Arama çalışmalarında botlar, helikopterler, dalgıçlar, arama kurtarma timleri, atlı birlikler aralıksız çalışıyor. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve AFAD ekipleri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesinin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar, kızımızı bulana kadar devam edecek"