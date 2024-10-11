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        Van'da anne adayları "Gebe Okulu"nda bilgilendiriliyor

        Van'da anne adaylarının daha rahat bir hamilelik süreci geçirebilmeleri için Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki "Gebe Okulu"nda eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:08 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:13
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        Van'da anne adayları "Gebe Okulu"nda bilgilendiriliyor
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        Van'da anne adaylarının daha rahat bir hamilelik süreci geçirebilmeleri için Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki "Gebe Okulu"nda eğitim veriliyor.

        "Anne Dostu Hastane" unvanına sahip hastanede açılan "Gebe Okulu"na giden anne adayları, doğum öncesi ve sonrası süreçler ile nefes egzersizleri hakkında bilgilendiriliyor.

        Uzmanlar eşliğinde spor yapıp kaslarını güçlendiren, kilo kontrolünden doğum ve bebek bakımına kadar anneliğin her aşamasıyla ilgili eğitim alan kadınlar, bu sayede sağlıklı bir gebelik süreci geçirerek normal doğuma hazırlanıyor.

        Hastanenin Kadın Doğum Doktoru Op. Dr. Ayşenur Ezgi Sancaklı, AA muhabirine, "Gebe Okulu"nda anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerle ilgili bilgiler almasını, normal doğuma ilişkin korkularını yenmelerini, bilinçli bir doğum süreci geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Emzirme, gebelikte beslenme, gebelik egzersizi konularında da anne adaylarına yardımcı olduklarını anlatan Sancaklı, "Kadın doğum uzmanı, ebeler, fizyoterapistler, diyetisyenler ve psikolog hocalarımızla eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz toplamda 4 oturumdan oluşuyor. Gebelerimiz isterlerse eşleriyle de bu oturumlara katılabiliyorlar. Eğitim sonrasında gebelerimizi doğumhanede gezdirerek daha güvenli ve rahat edecekleri bir ortamda doğum yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm gebelerimizi gebelik döneminde okulumuza bekliyoruz." diye konuştu.

        "Gebe Okulu"nda eğitim alan Elife Kınay ise doktorlardan ve görevlilerden çok faydalı bilgiler öğrendiğini dile getirerek, "Korkumu ve endişemi yendim. Gebeleri normal doğuma hazırlayan bir yer. Böyle bir yerin açılması bizler için çok faydalı oldu. Doğumhanede yaşanabilecek her şeyin önceden bilgisinin verilmesi avantaj sağlıyor. Buranın aktif olarak kullanılması gebelere fayda sağlayacaktır." dedi.

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