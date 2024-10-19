Çaldıran Kaymakamı Bakan, muhtarlarla bir araya geldi
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.
Makamında kabul ettiği muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayan Bakan, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu söyledi.
Muhtarlığın devletin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğunu belirten Bakan, "Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten bu kutsal kurumun özünün bozulmadan, siyasallaşmadan, siyasallaştırılmadan korunması dileğiyle tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.
Muhtarlar da Kaymakam Bakan'a teşekkür etti.
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