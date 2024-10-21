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        Van'da kar etkili oldu

        Van'ın Edremit ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 08:51 Güncelleme: 21.10.2024 - 08:51
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        Van'da kar etkili oldu
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        Van'ın Edremit ilçesinde kar etkili oldu.

        İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

        Kar kalınlığının 4 santimetreyi geçtiği ilçede, evlerin çatıları, araçların üzeri ve ağaçlar beyaza büründü.

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