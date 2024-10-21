Van'da kar etkili oldu
Van'ın Edremit ilçesinde kar etkili oldu.
Van'ın Edremit ilçesinde kar etkili oldu.
İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.
Kar kalınlığının 4 santimetreyi geçtiği ilçede, evlerin çatıları, araçların üzeri ve ağaçlar beyaza büründü.
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