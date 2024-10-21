Van'da kara hazırlıksız yakalanan besiciler zor anlar yaşadı

Karın aniden başladığını anlatan Şen, "Kardeşimle 1660 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü sağ salim indirdik. Kar bu sene çok erken yağdı. Gece başlayan kara karşı hazırlıksızdık. Şimdiden kış için hazırladığımız yemleri hayvanlara verirsek zarar ederiz." diye konuştu.

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