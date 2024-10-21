Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kara hazırlıksız yakalanan besiciler zor anlar yaşadı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde merada hayvanlarını otlatan besiciler, gece başlayan kara hazırlıksız yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:00 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kara hazırlıksız yakalanan besiciler zor anlar yaşadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Gürpınar ilçesinde merada hayvanlarını otlatan besiciler, gece başlayan kara hazırlıksız yakalandı.

        Kentte dün etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Gürpınar ilçesinde gece aniden bastıran kar nedeniyle kırsalda zor anlar yaşayan besiciler, hayvanlarını mahallelere yakın yerlere götürmeye başladı.

        Merada hayvanlarını otlatan Resul Şen, yağış nedeniyle zor şartlarda hayvanları düşük rakımlı bölgeye indirdiğini söyledi.

        Karın aniden başladığını anlatan Şen, "Kardeşimle 1660 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü sağ salim indirdik. Kar bu sene çok erken yağdı. Gece başlayan kara karşı hazırlıksızdık. Şimdiden kış için hazırladığımız yemleri hayvanlara verirsek zarar ederiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği

        Benzer Haberler

        Van'da Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu
        Van'da Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu
        Van'da tırın dorsesindeki saman balyalarının arasına gizlenen 36 düzensiz g...
        Van'da tırın dorsesindeki saman balyalarının arasına gizlenen 36 düzensiz g...
        Aileleri ikna edilip futbola kazandırılan kadınlardan kurulu Vangücü, başar...
        Aileleri ikna edilip futbola kazandırılan kadınlardan kurulu Vangücü, başar...
        Van'da kar etkili oldu
        Van'da kar etkili oldu
        Van'da trafik kazasında ölen baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi
        Van'da trafik kazasında ölen baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi
        Van'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı; oğlu da yaşamını yitirdi (2)
        Van'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı; oğlu da yaşamını yitirdi (2)