Van depreminin 13. yılında arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda Van depreminin 13. yılı dolayısıyla anma programı ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

AFAD yerleşkesindeki eğitim sahasında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Ardından AFAD, UMKE, Polis ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği kentte 6,2 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

"Gölcük'te 1999'da meydana gelen depremde 93 kişi olan arama kurtarma personel sayısı, 6 Şubat depremlerinde 45 bine ulaştı. Bu hem ülkemizin hem de sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının arama ve kurtarmaya verdiği önemi gösteriyor. İlimizde sadece deprem değil, tüm afetler yaşanıyor. Sadece deprem üzerinden değil, tüm afetler üzerinden tatbikat ve eğitimler düzenliyoruz. Kışın çığda arama kurtarma eğitimleri veriyoruz. Buna hem sivil toplum örgütlerini hem de kamu kurumlarını dahil ettik. Geçen sene 200 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduk. Bu yıl da her ilçemizde 100'er kişilik ekipler oluşturacağız. Afetler gelmeden planlama yapılması ve risklerin azaltılması için çalışma yürüyoruz."