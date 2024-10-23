Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van depreminin 13. yılında arama kurtarma tatbikatı yapıldı

        Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda Van depreminin 13. yılı dolayısıyla anma programı ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van depreminin 13. yılında arama kurtarma tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda Van depreminin 13. yılı dolayısıyla anma programı ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        AFAD yerleşkesindeki eğitim sahasında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

        Ardından AFAD, UMKE, Polis ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        Tatbikatta, senaryo gereği kentte 6,2 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

        Yapılan koordinasyonun ardından ekipler, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma köpeklerinin desteğiyle çalışma yürüttü.

        Ekiplerin çabasıyla yıkıntıların arasından çıkarılan yaralıların hastanelere sevk edilmesiyle sona eren tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

        - "Geçen sene 200 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduk"

        AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, yaptığı konuşamada, her zaman afetlere hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

        Van'da tüm afetlere karşı hazırlık yaptıklarını belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

        "Gölcük'te 1999'da meydana gelen depremde 93 kişi olan arama kurtarma personel sayısı, 6 Şubat depremlerinde 45 bine ulaştı. Bu hem ülkemizin hem de sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının arama ve kurtarmaya verdiği önemi gösteriyor. İlimizde sadece deprem değil, tüm afetler yaşanıyor. Sadece deprem üzerinden değil, tüm afetler üzerinden tatbikat ve eğitimler düzenliyoruz. Kışın çığda arama kurtarma eğitimleri veriyoruz. Buna hem sivil toplum örgütlerini hem de kamu kurumlarını dahil ettik. Geçen sene 200 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduk. Bu yıl da her ilçemizde 100'er kişilik ekipler oluşturacağız. Afetler gelmeden planlama yapılması ve risklerin azaltılması için çalışma yürüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Van depreminde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı
        Van depreminde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı
        Van'da 13 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Van'da 13 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Van depremi mesajı
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Van depremi mesajı
        Van'da yaklaşık 8 bin bina depremde yıkılma riski taşıyor
        Van'da yaklaşık 8 bin bina depremde yıkılma riski taşıyor
        Enkaz altında kalan kızının "anne" diye seslenişi halen kulaklarında yankıl...
        Enkaz altında kalan kızının "anne" diye seslenişi halen kulaklarında yankıl...
        Kampanya sonuç verdi; Elif Eylül'den sonra kardeşi Gülperi de ameliyat olac...
        Kampanya sonuç verdi; Elif Eylül'den sonra kardeşi Gülperi de ameliyat olac...