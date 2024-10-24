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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:58
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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi
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        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Azerbaycan Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen Bakan, sorun ve taleplerini dinledi.

        İlçe sakinleriyle de sohbet eden, önerilerini not alan Bakan, bu tür ziyaretleri sürekli yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye önem verdiğini dile getiren Bakan, "Esnafımızın durumu, ilçedeki ticari hayatı ve sektörün sorun ve geleceğine yönelik fikir alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızı da ziyaret ederek taleplerini dinliyoruz. Her zaman esnaf ve halkımızın yanındayız. Bütün esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar, vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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