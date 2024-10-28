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        Van'da 164 araç trafikten men edildi

        Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 164 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:42
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        Van'da 164 araç trafikten men edildi
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        Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 164 araç trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, 1283 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Denetimlerde, 799 araç ve sürücüye 1 milyon 904 bin 271 lira idari para cezası uygulandı.

        Alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün belgesine geçici olarak el koyan ekiplerin kontrollerinde, 164 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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