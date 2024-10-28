Van'da 164 araç trafikten men edildi

Denetimlerde, 799 araç ve sürücüye 1 milyon 904 bin 271 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, 1283 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

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