Van, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izledi

AA)- Van, Bitlis ve Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izledi.

Van Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde kentteki tüm okullarda, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi gösterildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarının bizlere emaneti olan Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek coşkuyla kutlamak hepimizin ödevidir. Bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.