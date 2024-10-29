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        Van'da Cumhuriyet'le yaşıt kadına sürpriz doğum günü kutlaması

        Van'ın Muradiye ilçesinde, 101 yaşındaki Reyhan Şener için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 19:40 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:00
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        Van'da Cumhuriyet'le yaşıt kadına sürpriz doğum günü kutlaması
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        Van'ın Muradiye ilçesinde, 101 yaşındaki Reyhan Şener için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

        Türk Kızılay Erciş Şubesi gönüllüleri ile Uluşar Mahallesi'ne giden Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, 101 yaşındaki Şener'i evinde ziyaret etti.

        Şener'e çiçek takdim edilmesinin ardından üzerinde "101. yaşın kutlu olsun Cumhuriyet kadını" yazılı doğum günü pastası kesildi.

        Cumhuriyet'le yaşıt olan Şener, bazı anılarını Kaymakam Aydoğan ve Kızılay gönüllülerine aktardı.

        Aydoğan, Şener'in Cumhuriyet'le yaşıt asırlık çınar olduğunu söyledi.

        Kızılay gönüllüleriyle Şener'i evinde ziyaret ettiklerini belirten Aydoğan, "101 yaşında olan Reyhan teyzemizin çocuklarımıza geçmişi aktarması, bizim için çok kıymetli. Biraz önce çocuklarımıza Atatürk'ten, Cumhuriyet'imizden ve eski bayramlardan bahsetti. Biz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Reyhan teyzemizi ziyaret ettik, beraber pasta kestik. Kendisine nice güzel yaşlar dileğinde bulunduk." dedi.

        Melih Şener, beraber yaşadıkları ninesinin 1923 doğumlu ve Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu ifade etti.

        Şener, "Ninem, 'Muradiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ü' gördüğünü söylüyordu. Ninem o zamanın nesli, çok şanslı." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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