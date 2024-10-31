Çaldıran'da "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Kaymakam Bakan, vatandaşların kışı sorunsuz geçirmeleri için olumsuzlukları en aza indirmek istediklerini söyledi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kış aylarında yaşamı olumsuz etkileyecek durumları engellemek ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

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