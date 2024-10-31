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        Çaldıran'da "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Süleyman Bakan başkanlığında "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:04
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        Çaldıran'da "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Süleyman Bakan başkanlığında "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kış aylarında yaşamı olumsuz etkileyecek durumları engellemek ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

        Kaymakam Bakan, vatandaşların kışı sorunsuz geçirmeleri için olumsuzlukları en aza indirmek istediklerini söyledi.

        Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Üre, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Mustafa Eken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, İlçe Sağlık Müdürü Kağan Eligül ve Karayolları Erciş 115. Şube Şefi Kenan Yağan katıldı.

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