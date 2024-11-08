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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:22
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1-7 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 16,10 gram sentetik uyuşturucu, 100,46 gram esrar, 4 sentetik ecza, 1,83 gram eroin, 3,7 gram skunk, 53 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek", 46'sı hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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