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        Halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkaran çocukları hediyeleriyle mutlu ettiler

        MESUT VAROL - Van'da sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllü gençler, kırsal mahallede yeni inşa edilen halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak oyun oynayan öğrencilere futbol, voleybol ve basketbol topu desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:38
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        Halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkaran çocukları hediyeleriyle mutlu ettiler
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        MESUT VAROL - Van'da sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllü gençler, kırsal mahallede yeni inşa edilen halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak oyun oynayan öğrencilere futbol, voleybol ve basketbol topu desteğinde bulundu.

        Van Valiliği, il ve ilçelerde öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılmalarının artırılması amacıyla 190 okulun bahçesine halı saha inşa edilmesi için çalışma başlattı. Şu ana kadar 90 halı sahayı tamamlayıp öğrencilerin hizmetine sunan Valilik, 100 halı sahanın daha yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçeye 15 kilometre mesafedeki Altındere Mahallesi'nde de dağın yamacındaki okulun bahçesine inşa edilen halı saha, çocuklar için yeni oyun ve eğlence alanı haline geldi.

        Daha önce sosyal ve spor aktivitelerinin yapılacağı alanları olmayan öğrencilerin, açılışı yapılan halı sahanın kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkararak sahaya girdiği anlara ilişkin görüntülerin 27 Eylül'de sosyal medyada yer alması üzerine sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten "Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu" üyeleri, çocuklar için harekete geçti.

        Hayırseverlerin desteğiyle 15 futbol, 8 voleybol ve 3 basketbol topu alan gönüllüler, kilometrelerce yol kat ederek gittikleri mahallede, çocuklarla halı sahada oyun oynayıp hediyelerini verdi.

        - "Çocukların bu davranışı karşısında çok etkilendik"

        Gönüllülerden Neslihan Erdoğan, AA muhabirine, halı sahanın çocukların sosyal gelişimine katkı sunacağını söyledi.

        Çocukların halı sahada gönüllerince eğlenmeleri için destek vermek istediklerini anlatan Erdoğan, "Haberlerde çocukların halı sahaları kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak oyun oynadıklarını gördük. Çocukların bu davranışı karşısında çok etkilendik. Arkadaşlarımız ve yakınlarımızla çocuklara futbol, basketbol ve voleybol topu temin ettik. Yaklaşık 140 kilometrelik zorlu yolu aşarak buraya ulaştık. Çocuklarımızın sayısına göre top desteği sağladık. Çocuklarla keyifli vakit geçirdik. Onlarla halı sahada top oynamak ve bu doğada vakit geçirmek çok harikaydı." dedi.

        - "Artık bir halı sahamız ve toplarımız var"

        Öğrenci Abdullah Kezer ise "Halı sahamız çok güzel. Bugün çok eğlendik. Ağabeylerimiz, ablalarımız bize top, çikolata ve hediyeler verdiler. Halı sahada oyunlar oynayarak eğlendik. Çok keyifliydi. Artık bir halı sahamız ve toplarımız var, herkese teşekkür ederim." diye konuştu

        Öğrenci Meryem Çağırcı da oyun oynayabilmeleri için okulun bahçesine halı sahanın yapıldığını dile getirerek, "Halı sahayı bizim için yaptılar. Çok mutluyuz. Bugün de birçok top getirildi. Hem top oynadık hem de eğelendik. Keyifli bir gün geçirdik, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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