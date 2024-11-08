Van'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.
Halilağa Mahallesi'nde Erhan Karabulut, inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine mahalleye polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince asansör boşluğundan yaralı çıkarılan Karabulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.