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        Van'da kaybolan küçükbaş hayvanlar, öğretmenin uçurduğu dronla bulundu

        Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Giyimli Mahallesi'nde kaybolan 30 küçükbaş hayvan, mahallede görevli öğretmenin uçurduğu dron sayesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:32
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        Van'da kaybolan küçükbaş hayvanlar, öğretmenin uçurduğu dronla bulundu
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        Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Giyimli Mahallesi'nde kaybolan 30 küçükbaş hayvan, mahallede görevli öğretmenin uçurduğu dron sayesinde bulundu.

        Mahalle kırsalında yaklaşık bin küçükbaş hayvanını otlatan çoban, bir süre sonra bazı hayvanların sürüden ayrıldığını fark edince aramaya başladı.

        Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarına destek veren Giyimli İlkokulu'nda görevli öğretmen Emrah Yıldız, hobi olarak kullandığı dronla bölgeyi havadan kontrol etti.

        Yapılan taramada sürünün bulunduğu alandan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkla olduğu tespit edilen küçükbaş hayvanlar, çoban tarafından teslim alındı.

        Yıldız, geniş bir arazide dronla tarama yaptığını ve hayvanları vadinin içinde gördüklerini söyledi.

        Küçükbaş hayvanlarının bulunmasının mutluluğunu yaşayan çoban da Yıldız'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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