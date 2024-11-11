Van'da kaybolan küçükbaş hayvanlar, öğretmenin uçurduğu dronla bulundu

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Giyimli Mahallesi'nde kaybolan 30 küçükbaş hayvan, mahallede görevli öğretmenin uçurduğu dron sayesinde bulundu.

Mahalle kırsalında yaklaşık bin küçükbaş hayvanını otlatan çoban, bir süre sonra bazı hayvanların sürüden ayrıldığını fark edince aramaya başladı.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarına destek veren Giyimli İlkokulu'nda görevli öğretmen Emrah Yıldız, hobi olarak kullandığı dronla bölgeyi havadan kontrol etti.

Yapılan taramada sürünün bulunduğu alandan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkla olduğu tespit edilen küçükbaş hayvanlar, çoban tarafından teslim alındı.