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        Kamyonete yüklenirken kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı

        Van'da sahibinin kamyonete yüklemeye çalıştığı sırada kaçarak Van Gölü'ne giren dana, balıkçı teknesi olan mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:18
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        Kamyonete yüklenirken kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı
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        Van'da sahibinin kamyonete yüklemeye çalıştığı sırada kaçarak Van Gölü'ne giren dana, balıkçı teknesi olan mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

        Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde kasaplık yapan Veysel Gülce, danayı araca yüklemeye çalıştığı sırada kaçtığını söyledi.

        Kovalamacada göle giren ve açıklara doğru ilerleyen danayı kurtarmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdiklerini anlatan Gülce, mahallede balıkçı teknesi olan birinden de yardım istediklerini belirtti.

        Dananın boğulmaması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Gülce, "Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından danayı kurtardık. Çiftliğe geri gönderdik. Bu olayın benzerini daha önce de yaşamıştık. O zaman iki büyükbaş hayvanım suya girmişti. Hayvanları yine ekiplerin desteğiyle kurtarmıştık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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