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        Van'da 139 araç trafikten men edildi

        Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 139 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:14
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        Van'da 139 araç trafikten men edildi
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        Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 139 araç trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, 1985 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Denetimlerde, 606 araç ve sürücüye 1 milyon 675 bin 149 lira idari para cezası uygulandı.

        Hız kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 87 sürücüye 92 bin 580 lira ceza uygulayan ekiplerin kontrollerinde, 139 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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