Van'da hükümlüler iki okulun bakım, onarım ve temizliğini yaptı
Van'da denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, kentteki iki okulun bakım, onarım ve temizlik işlerini yaptı.
Van'da denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, kentteki iki okulun bakım, onarım ve temizlik işlerini yaptı.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan hükümlüler için çeşitli programlar düzenleniyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı ile Valiliği arasındaki işbirliği protokolü kapsamında hükümlüler, İpekyolu ilçesinde İmam Hatip Lisesi ve Hacı Ömer Sabancı İlkokulu ve Ortaokulu bakım, onarım ve temizlik işlerini yaptı.
Çalışmayla öğrencilere daha temiz ve sağlıklı bir eğitim ortamının hazırlanması, okul yöneticileri, veli ve öğrencileri memnun etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.