Van'da hükümlüler iki okulun bakım, onarım ve temizliğini yaptı

Van'da denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, kentteki iki okulun bakım, onarım ve temizlik işlerini yaptı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan hükümlüler için çeşitli programlar düzenleniyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Valiliği arasındaki işbirliği protokolü kapsamında hükümlüler, İpekyolu ilçesinde İmam Hatip Lisesi ve Hacı Ömer Sabancı İlkokulu ve Ortaokulu bakım, onarım ve temizlik işlerini yaptı.