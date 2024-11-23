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        Van'da "Kubbetüs Sahra Camii"nin benzeri inşa ediliyor

        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gevaş ilçesinde, Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa Külliyesi'nde yer alan Kubbetüs Sahra Camii'nin mimari açıdan benzeri yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:46
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        Van'da "Kubbetüs Sahra Camii"nin benzeri inşa ediliyor
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        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gevaş ilçesinde, Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa Külliyesi'nde yer alan Kubbetüs Sahra Camii'nin mimari açıdan benzeri yapılıyor.

        Hayırseverler tarafından Kudüs'te ortası kubbeli sekizgen bir bina olarak yapılan Kubbetüs Sahra Camii'nin mimari açıdan benzerinin inşa edilmesi için proje hazırlandı.

        67 yaşındaki hayırsever Nimetullah Ürey öncülüğünde Selimbey Mahallesi'nde 4 bin metrekare alanda yapımına başlanan cami, ibadetin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapacak şekilde planlandı.

        Yapımı büyük oranda tamamlanan külliye şeklindeki caminin, yakın zamanda ibadete açılması hedefleniyor.

        Bursa'da 25 yıldır çocuklarıyla mobilyacılık yapan ve yılın belirli dönemlerinde memleketi Gevaş'a gelen Ürey, AA muhabirine, Filistin ziyaretinde gördüğü Kubbetüs Sahra Camii'ne hayran kaldığını, benzerini memleketinde yapmak istediğini söyledi.

        Bu hayaline ailesinin de destek verdiğini belirten Ürey, "İlk etapta iş yerimi ve iki aracımı satarak bu caminin yapımına başladım. Caminin benzerini Balıkesir'de bir arkadaşım yaptırmıştı. Onu da görünce heyecanım arttı. Gevaş'ta derneğini kurdum ve daha sonra Vali, Kaymakam ve Müftü ile görüşüp destek istedim. Caminin 4 dönümlük yerini satın aldım. Geçen yıl inşaata başladık. Camimiz toplam 350 metrekare olacak. Hemen yanında yine Kubbetüs Sahra Camii'nin minaresinin aynısı yapılacak." diye konuştu.

        - "Hedefimiz yakın zamanda ibadete açmak"

        Cami için hayırseverlerin de destek verdiğini anlatan Ürey, caminin bulunduğu alana taziye evi, yemekhane, kütüphane, çocuk oyun alanı, Kur'an kursu, konferans salonu, şadırvan ve havuz da yapılacağını dile getirdi.

        Caminin bitmesi için daha sonra da 17 dönüm arazisini sattığını ifade eden Ürey, şunları kaydetti:

        "Emekli maaşımı da camiye bağışladım. Sağ olsunlar bazı hayırseverler de destek oldu. Aslında şu an ibadete hazır. Sadece iç kısımdaki nakışlar ve ince işçilikleri kaldı. Hedefimiz yakın zamanda ibadete açmak. Geri kalan işlerini de gelecek yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Bu camiyi yapmamızdaki en büyük gayelerden biri de görenlere Filistin'i, orada yaşanan zulmü hatırlatmaktır. Oraya gidemiyoruz, elimizden bir şey gelmiyor ama en azından İsrail'e tepkimizi verelim, Filistin'in bir sembolünü burada yaşatalım istedik. Ölünceye kadar yaptırdığım bu camiye hizmet edeceğim."

        Vatandaşlardan Nurullah Akşit ise İsrail'in Filistin'deki katliamının kendilerini derinden etkilediğini söyleyerek "Mahallemizde yapılan bu camiyi her gördüğümde Mescid-i Aksa'yı hatırlıyorum. İnsan hüzünleniyor. Yapılan saldırıları kınıyorum. Bu cami hem Gevaş için hem mahallemiz için çok güzel oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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