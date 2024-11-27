Van'da kar örtüsü üzerinde beslenen tilkiler görüntülendi

Yoğun kara rağmen uzun süre beslenen tilkilere saksağanlar da eşlik etti.

Çatak ilçesi kırsalında üç tilkinin telef olan bir koyunu yedikleri anlar AA muhabirlerince görüntülendi.

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