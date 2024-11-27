Van'da kar örtüsü üzerinde beslenen tilkiler görüntülendi
Van'ın Çatak ilçesinde kar örtüsünün üzerinde beslenen tilkiler görüntülendi.
Van'ın Çatak ilçesinde kar örtüsünün üzerinde beslenen tilkiler görüntülendi.
Kent genelinde dün başlayan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.
Yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları da yerleşim yerlerinin yakınına indi.
Çatak ilçesi kırsalında üç tilkinin telef olan bir koyunu yedikleri anlar AA muhabirlerince görüntülendi.
Yoğun kara rağmen uzun süre beslenen tilkilere saksağanlar da eşlik etti.
Karınlarını doyuran tilkiler, bir süre karda oynadıktan sonra gözden kayboldu.
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