Van'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor

Yağıştan korunmaya çalışan kent sakinleri otobüs duraklarında bekledi, bazı vatandaşlar da park halindeki araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Van'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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