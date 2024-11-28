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        Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Erciş ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:54
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        Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Erciş Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekiplerce ilçede gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 20 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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