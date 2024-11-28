Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Erciş ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Erciş Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekiplerce ilçede gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 20 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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