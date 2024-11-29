Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        İYİ Partili Türkoğlu, Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarını ziyaret etti

        İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Partili Türkoğlu, Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarını ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Türkoğlu, İpekyolu Belediyesi binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

        Ardından açıklama yapan Türkoğlu, her zaman işten çıkarılan emekçilerin hak arama mücadelesinin yanında olduğunu söyledi.

        İşçilerin en kısa sürede görevlerine dönmeleri gerektiğini belirten Türkoğlu, "Bu hak gaspının sona ermesini, insanların işine dönmesini, mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyoruz. Onun için buradayız. Emin olun bu mücadeleyi mutlaka kazanacaksınız. Nitekim mahkemenin işe iade sonuçları gelmeye başladı. 20'nin üzerinde kazanılmış dava var." dedi.

        İşten çıkarılmaların kangren haline geldiğini vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

        "Burada resmen işçi katliamı yapılmış. İnsanların işi, aşı, emeği, çocuklarının rızkı meselesi siyasetin konusu değildir. Bu hastalıktan herkes kurtulmalı. İnşallah bu katliamları bitirecek işaret fişeğini bu çadırdan siz yakmış oldunuz. Verdiğiniz mücadele gerçekten kutsaldır. Türkiye'ye örnek bir mücadeledir. Ekmeğin, aşın, çoluk çocuğun rızkının mücadelesidir. Biz sonuna kadar bu mücadelenin yanında ve destekçisiyiz. Pes etmeyin. Kimliğine, dünya görüşüne, hayat felsefesine, partisine, siyasetine bakmadan zulüm neredeyse, eğer bir değer yargımız, inancımız varsa bu zulme karşı duracağız. Zulme uğrayana kimlik sorulmaz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır."

        Hak-İş İl Başkanı Fatih Akdeniz ise günlerdir nöbette olduklarını, işçilerin mağduriyeti giderilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini belirterek, işçilere destek veren Türkoğlu'na teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması

        Benzer Haberler

        Van'da kardan kapanan 158 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı
        Van'da kardan kapanan 158 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı
        Van, Muş ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
        Van, Muş ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
        Doç. Dr. Alkan: Deprem var, haritada fay yok
        Doç. Dr. Alkan: Deprem var, haritada fay yok
        Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası
        Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası
        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı