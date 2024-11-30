Van'da Mısır Çarşısı'nda çıkan yangında birçok dükkan zarar gördü

Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şerefiye Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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