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        Van'da aranan 165 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan aranan 165 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:57
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        Van'da aranan 165 şüpheli yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan aranan 165 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet amirliklerince 24 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 165 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 30'u cezaevine gönderildi.

        Operasyonlarda 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 25 fişek, 230 gram sahte altın ve cep telefonu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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