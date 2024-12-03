Van'da aranan 165 şüpheli yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 165 şüpheli yakalandı.
Van'da farklı suçlardan aranan 165 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet amirliklerince 24 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 165 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 30'u cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 25 fişek, 230 gram sahte altın ve cep telefonu ele geçirildi.
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