Van'da aracın motor bölümüne gizlenen 53 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada, aracın motor bölümüne gizlenen 53 kilogram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir cipi durdurdu.

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