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        Van'da aracın motor bölümüne gizlenen 53 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Gürpınar ilçesinde bir cipin motor bölümüne gizlenen 53 kilogram eroin bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:46 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:46
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        Van'da aracın motor bölümüne gizlenen 53 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde bir cipin motor bölümüne gizlenen 53 kilogram eroin bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir cipi durdurdu.

        Narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada, aracın motor bölümüne gizlenen 53 kilogram eroin bulundu.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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