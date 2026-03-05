Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.


        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü.

        "Evlat nöbeti"ni sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, çocukları için yıllardır mücadele ettiklerini belirtti.

        Eyleme devam edeceklerini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

        "Yıllardır çocuğumdan ayrıyım. 'Yeter' diyoruz, bayram geliyor, içimiz buruk, gözlerimiz yaş, bir yanımız eksik. Çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Kardeşlik olsun, anneler ve babalar ağlamasın. Dağdaki çocukların teslim olmasını istiyoruz. Devlet onlara kucak açmış. Gelsinler hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Adilcevaz'da camiye çirkin saldırı
        Adilcevaz'da camiye çirkin saldırı
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Vanlı anne: "Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahlarımızı gömelim"
        Vanlı anne: "Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahlarımızı gömelim"
        Van'da sis ve kar yağışı yüksek kesimlerde etkiliyor
        Van'da sis ve kar yağışı yüksek kesimlerde etkiliyor
        Van'da gökyüzü nöbet değişimi: Güneş çekildi, ay sahneye çıktı
        Van'da gökyüzü nöbet değişimi: Güneş çekildi, ay sahneye çıktı
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        "Havanın ısınması çığ riskini artırıyor" uyarısı
        "Havanın ısınması çığ riskini artırıyor" uyarısı
        İmaj Altyapı Vanspor play-off için umutlu
        İmaj Altyapı Vanspor play-off için umutlu