Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda kar ve tipi nedeniyle 10 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş

        Muş'ta dün yüksek kesimlerdeki köylerde kar etkili oldu. Kırsalda 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

        - Bitlis

        Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kırsalda kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

        Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlattığını ifade etti.

        Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında yer alan Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin çevresi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Tarım arazilerinden geçerek doğal kıvrımlar oluşturan menderesler, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?

        Benzer Haberler

        "Havanın ısınması çığ riskini artırıyor" uyarısı
        "Havanın ısınması çığ riskini artırıyor" uyarısı
        İmaj Altyapı Vanspor play-off için umutlu
        İmaj Altyapı Vanspor play-off için umutlu
        Van TSO Başkanı Takva: Savaş, yıllık 800 bin İranlının geldiği kent ekonomi...
        Van TSO Başkanı Takva: Savaş, yıllık 800 bin İranlının geldiği kent ekonomi...
        Çatak'ta öğrencilerle iftar programı düzenlendi
        Çatak'ta öğrencilerle iftar programı düzenlendi
        Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi darbetti
        Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi darbetti
        Van'da okulda dehşet: Çocuğuna kartopu atan öğrenciyi koridorda darp etti
        Van'da okulda dehşet: Çocuğuna kartopu atan öğrenciyi koridorda darp etti